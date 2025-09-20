Esto es lo que sucede si tocas dos veces la esquina de un datáfono cuando vas a pagar El gesto está pensado para las personas con discapacidad visual

A la hora de pagar con datáfono solemos poner la tarjeta encima del mismo o, si da error, la introducimos y ponemos la clave. Sin embargo, hay un gesto que cambiar la forma de pago tal y como la entendemos y esto ocurre cuando tocamos la esquina izquierda dos veces.

Este gesto está pensado para las personas con discapacidad visual; una forma de inclusión y de seguridad para activar el 'Modo Accesible'. Para hacerlo solo hay que tocar dos veces en la esquina inferior izquierda de la pantalla táctil del datáfono.

Este sistema, desarrollado por CaixaBank y la ONCE e implementado a finales de 2023, ofrece una opción de pago inclusiva pensada para aquellos que no pueden leer la pantalla o teclear su PIN sin asistencia. Al tocar dos veces la esquina del datáfono, se activa un proceso guiado por una locución en voz alta que informa del importe de la transacción y proporciona el paso a paso para completar el pago.

Esto ha supuesto un avance para la inclusión de las personas con discapacidad visual, pues hasta hace poco se veían obligadas a depender de terceros para confirmar el importe a pagar o para introducir sus datos personales, algo con lo que perdían la privacidad de los mismos. Gracias a este sistema, pueden hacerlo todo solos.

