El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés 'Empleate' pone a disposición de puestos de trabajo por toda España

Viernes, 22 de agosto 2025

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado en todo el país vacantes de empleo. En total son 2.051 plazas para administrativos que busquen trabajo. Esto se ha hecho público a través de su portal 'Empléate', donde constantemente salen oportunidades de este estilo.

Las ciudades con mayores ofertas son Toledo, Navarra, Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Guadalajara. Por su lado, en Granada únicamente se encuentran 14 de ellas.

Los puestos de trabajo más abundantes son para gestión documental, atención telefónica o al cliente, contabilidad y gestión financiera básica entre otros.

Requisitos

Los perfiles que se buscan no son en todas iguales. Algunos de ellos requieren dos idiomas, entre ellos el inglés. Formación que va desde la más básica a grados universitarios. Sin embargo, hay otros que no solicitan nada de lo anterior. Todo dependerá de la empresa ofertante y el puesto.

El portal de empleo o 'Empléate' que facilita el SEPE, tiene estas ofertas y muchas más por todos los rincones del país.

