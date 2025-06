Los requisitos para conseguir una pensión de entre 1.500 y 2.000 euros

C. L. Domingo, 29 de junio 2025, 09:13 Comenta Compartir

El sistema de pensiones ocupa y preocupa al Gobierno, pero también a los pensionistas y los trabajadores a punto de alcanzar la edad para dejar de trabajar. La inflación está trayendo consecuencias en los bolsillos de los trabajadores y pensionistas. En concreto, las personas que reciben prestaciones mínimas o que no han cotizado el número de años suficientes para recibir una mayor cuantía están sufriendo especialmente estas consecuencias.

De ahí que cobrar una pensión de entre los 1.500 y 2.000 euros es el objetivo de muchos trabajadores debido al encarecimiento de la vida. La cuantía que se cobra a través de la pensión contributiva depende de lo que haya cotizado la persona que la cobrará. También va acorde a las bases de cotización de los últimos 25 años y de la edad y la modalidad de jubilación a la que se acceda. Además, la cantidad percibida por una pensión varía en función de si esta es o no contributiva.

Para aquellos que no puedan cobrar pensión contributiva por no haber cotizado al menos durante 15 años, se puede acceder a la pensión no contributiva. La Seguridad Social se encarga de esta gestión, por la que determinados ciudadanos pueden percibir un cheque mensual de aproximadamente 550 euros.

Para calcularla, se debe dividir la base reguladora entre entre 350, que representa las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años). Para obtener el 100% de la base reguladora es necesario que se hayan cotizado al menos 36 años y 6 meses en 2025. Esta cantidad de años cotizados aumentará a 37 años a partir de 2027.

Para acceder a una prestación de 1.500 euros hay que ceñirse sobre la base reguladora y los años cotizados. Estoi implica que s i no se alcanzan los años cotizados mínimos para la pensión contributiva, el demandante deberá haber tenido, al menos, un sueldo mensual de 3.000 euros, ya que se aplicará el 50% de esa base reguladora y como resultado. Si el salario percibido ha sido de 1.500 euros mensuales, tendrás que haber cotizado 36 años y 6 meses para recibir el 100% de la base reguladora.

La subida de las pensiones ha sido una de las primeras novedades con las que ha arrancado este 2025. A finales de diciembre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció una revalorización de estas. Ahora, las pensiones contributivas y de clases pasivas se elevan un 2,8%, las mínimas un 6% y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, un 9%.

No obstante, pese a que el incremento medio de las pensiones mínimas es del 6%, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentan un 9,1%.

