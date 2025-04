Prueba un dulce de Mercadona y reacciona así en redes: «¿Cómo no he descubierto esto antes?» Sergio López @sergiolp__ es un creador de contenido granadino que acude a bares y restaurantes a probar sus platos y, además, suele compartir sus impresiones de productos del supermercado

Lunes, 7 de abril 2025

El granadino Sergio López (@sergiolp__), más conocido como Niño Safaera, es un joven de Maracena que se ha catapultado en redes sociales hasta ser un referente de los conocidos como influencers gastronómicos.

Acumula solo en Instagram más de 125.000 seguidores. Este joven comenzó, como muchos otros, a subir vídeos de comedia a sus redes. Pero su pasión por la comida hizo que empezara a cambiar el contenido que publicaba. «A mí y a mi amigo Callejas nos encanta comer fuera y siempre probábamos muchos sitios. Todos los fines de semana buscábamos un lugar nuevo para comer, así que decidí empezar a enseñar qué me parecían los bares y restaurantes», contaba a Ideal hace unos meses.

Sergio no solo muestra sus probaturas de bares y restaurantes, también sube de vez en cuando vídeos en los que prueba productos de supermercados como Mercadona. Uno de ellos, publicado en los últimos días, enseña lo que para él es el mejor producto de repostería de la cadena de supermercados. O, por lo menos, está «en el top 3», como él mismo confiesa.

«Siempre me lo quedo mirando. Es lo típico que tiene que estar buenísimo, pero nadie compra», comenta Sergio mientras coge unas cuentas unidades del producto. Tras probarlo, confiesa su sorpresa. «¿Cómo no he descubierto esto antes? Está relleno de crema y a mi me flipa la crema».

Sergio resalta la gran cantidad de crema que contiene el bollo en su interior. Se trata del suso de crema de Mercadona, que está también cubierto de azúcar y cuesta 0,60 céntimos de euro la unidad. Sin de tamaño pequeño y es uno de los mejores productos dulces de este supermercado, según el granadino Sergio López.

Niño Safaera también subió hace poco otro vídeo en el que destacaba el buen sabor de las torrijas de Mercadona.