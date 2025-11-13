Un profesor de autoescuela aclara cómo echar gasolina: «La manguera siempre hacia arriba»
Aunque pueda resultar algo bastante sencillo, genera dudas entre los usuarios que nunca han repostado con un vehículo
Granada
Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:44
Los conductores que acaban de sacarse el carnet de conducir siempre tienen que hacer frente, más tarde o más temprano, a un momento que puede ... resultar bastante confuso la primera vez: llenar el depósito del coche de diésel o gasolina. De hecho, es bastante común que estas personas duden sobre a qué lado del surtidor poner su coche o qué tienen que hacer para abrir el depósito.
Por este motivo, desde la autoescuela Hoy-Voy, una de las más grandes y populares de España, han compartido un vídeo a través de TikTok hablando sobre este tema y, de la mano de uno de sus profesores, resolviendo todas las dudas al respecto.
«Todos los que empezamos a conducir tenemos que enfrentarnos por primera vez a este momento: ir a echar gasolina», cuenta el profesor de la autoescuela al inicio del vídeo. A continuación, explica como resulta fundamental saber en qué lado está el depósito, algo que detalla que es fácil de saber gracias al icono de la gasolinera presente en el salpicadero: «La flecha indica si está en el lado izquierdo o derecho».
@hoyvoyautoescuelas ⛽ Poner gasolina no viene en el manual, pero toca hacerlo sí o sí. Spoiler: no es tan complicado como parece. #hoyvoyaconducir #hoyvoyautoescuela #carnetcoche #carnet #hoyvoy ♬ sonido original - hoyvoyautoescuelas
Y para quienes no sepan si echar diésel o gasolina, aclara que hay dos formas de salir de dudas: por un lado con una pegatina que suele estar en la tapa del depósito y que pone E5 si es gasolina y B7 si es diésel; y por otro consultando directamente la documentación del vehículo.
Con todo esto claro, solo queda coger la manguera y repostar. «Cogemos la manguera, para descolgarla siempre hacia arriba y sacamos», y después solo hay que introducir la manguera en el coche y empezar a llenar el depósito. Al finalizar aconseja sacudir la manguera «para que no queden gotitas» y ya solo queda «cerrar la tapa» para finalizar el repostaje.
