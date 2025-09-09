La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza Apuntan a una subida generalizada en una cosecha en la que no se esperan cifras superiores a las de la anterior y, si no llueve, incluso inferior

A falta de apenas dos semanas para que de comienzo oficialmente a la siguiente campaña oleícola, la incertidumbre marca al sector. Los primeros aceites no llegarán hasta noviembre, pero las previsiones apuntan a que no será una cosecha especialmente abundante. De hecho, en el sector ya se habla de que, como mucho, igualará a la anterior y, si no llueve en estas próximas semanas, será inferior.

En el último mes el aceite de oliva virgen extra ha subido más de un 10% según los datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta, lo que ha llevado a superar la barrera de los 4 euros, que no se alcanzaba desde finales de 2024. En concreto, según los datos del sistema Poolred, difundidos por Asaja Jaén, el aceite virgen extra ha cotizado en estos últimos días a 4,108 euros/kilo, el virgen a 3,492 euros/kg y el lampante a 3,381 euros/kg. Según fuentes de Oleoestepa, el virgen extra supera con creces los 4.000 euros toneladas e, incluso, algunos más singulares, llegan a alcanzar los 5.000 euros/tonelada.

Pero también han subido las ventas. De hecho, en la semana que va del 25 al 31 de agosto se comercializaron en España 2.107 toneladas de virgen extra, una cifra significativa dado que son los últimos coletazos de campaña.

Previsiones de campaña para 2025/26

Las olas de calor intensas de este verano han afectado mucho al olivo haciendo, que sufre estrés hídrico y tiene un fruto que no ha alcanzando los tamaños esperados.Todos han descartado una gran campaña de 1,5 millones de toneladas como la que se hablaba hace unos meses. Solo unas lluvias podrían mejorar las expectativas.

Además, la negociación de la Unión Europea y Estados Unidos, que ha terminado fijando un arancel del 15% a todos los productos agroalimentarios españoles que entren en territorio norteamericano, no ha afectado a las ventas de aceite de oliva español en EEUU, pero sí ha acelerado la compra de aceite de oliva por parte de las envasadoras españolas.

También la nueva norma de calidad del aceite de oliva del Ministerio de Agricultura permite que, en caso de precios por debajo de costes, se imponga la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado para contener los precios. Aunque la mayoría del sector está a favor de que exista esa posibilidad, lo cierto es que el precio no ha dejado de subir desde que se conoció la noticia.

La USDA de Estados Unidos prevé ya una caída de 500.000 (un 9,5%) toneladas para la campaña 2025/26 respecto a la anterior. Es decir, habrá, aproximadamente, 3 millones de toneladas de aceite de oliva disponibles con la Unión Europea como principal productor.

Aunque aún queda por conocer el dato de las salidas de agosto y septiembre, en julio, el nivel de aceite comercializado se mantuvo alto (algo más de 136.000 toneladas contando con las importaciones), por lo que todo parece indicar que el stock de campaña (el aceite de oliva que queda de una campaña a otra) rondará las 270.000 toneladas, una cantidad muy justa si se tiene en cuenta que hasta finales del mes de noviembre no podrá contarse con aceite nuevo. No obstante, el enlace será más alto que el del año pasado, de apenas 186.000 toneladas.