Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción. Ideal

El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción

Bajó 0,5% entre julio y agosto de 2025, mientras que cayó un 43,7% en comparativa interanual

C. L.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:02

El informe del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este viernes muestra que el precio del aceite de oliva se ha desplomado. «Las mayores bajadas de precios se anotaron en el aceite de oliva (-43,7%), el azúcar (-19,3%), los combustibles líquidos (-8,2%), los ordenadores personales (-7,7%) y los equipos telefonía móvil (-6,9%)», indica la nota.

La explicación del desplome se basa en que, en el caso concreto del precio del aceite de oliva, el precio bajó 0,5% entre julio y agosto de 2025, mientras que cayó un 43,7% en comparativa interanual. No obstante, desde enero de 2021 aún acumula un aumento del 52,4%.

Esta caída coincide con un momento crucial en la producción del aceite, ya que está a punto de concluir la campaña actual y para la próxima se estima una menor oferta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  5. 5

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  6. 6 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  7. 7

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  8. 8

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  9. 9

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  10. 10

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción

El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción