El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción Bajó 0,5% entre julio y agosto de 2025, mientras que cayó un 43,7% en comparativa interanual

C. L. Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

El informe del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este viernes muestra que el precio del aceite de oliva se ha desplomado. «Las mayores bajadas de precios se anotaron en el aceite de oliva (-43,7%), el azúcar (-19,3%), los combustibles líquidos (-8,2%), los ordenadores personales (-7,7%) y los equipos telefonía móvil (-6,9%)», indica la nota.

La explicación del desplome se basa en que, en el caso concreto del precio del aceite de oliva, el precio bajó 0,5% entre julio y agosto de 2025, mientras que cayó un 43,7% en comparativa interanual. No obstante, desde enero de 2021 aún acumula un aumento del 52,4%.

Esta caída coincide con un momento crucial en la producción del aceite, ya que está a punto de concluir la campaña actual y para la próxima se estima una menor oferta.