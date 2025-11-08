Podrías ganar hasta 10.000 euros si tienes esta moneda de 20 céntimos en el bolsillo

La afición de coleccionar monedas hace que algunas que circulan por el mercado alcancen valores muy altos. La cuestión es que hay algunas que ... podrían estar en tu monedero y no ser siquiera consciente del valor real. Para localizar fácilmente una de estas, tendrías que buscar un escudo en la cara nacional con la leyenda del país de origen, que en este caso es Malta.

Este país es uno de los más pequeños del mundo y tuvo que esperar hasta 2008 para adoptar como moneda oficial euro y dejar así atrás la lira maltesa. Para elegir los diseños, el país realizó una consulta popular y salieron vencedores la Cruz de Malta, que se usó para las monedas de 1 y 2 euros; el escudo, para las de 50, 20 y 10 céntimos; y al Templo de Mnajdra para las de 5, 2, y 1 céntimo.

De todas ellas, es la de 20 céntimos la que está siendo reclamada. En la cara nacional aparece el emblema de Malta, un escudo con una representación heráldica de la bandera nacional maltesa bajo una corona mural que simboliza las fortificaciones de Malta y evoca su condición de Ciudad Estado. El escudo está delimitado, a la izquierda, por una rama de olivo y, a la derecha, por una palma, símbolos de la paz, que forman una corona unida a su base por un lazo que lleva la inscripción 'Repubblika ta' Malta'.

En la zona superior izquierda se puede leer el nombre del país de origen, ' MALTA', y a la derecha el año de acuñación, '2008'. En el aro exterior, la moneda lleva las 12 estrellas de la UE, y en la más inferior se puede apreciar una 'F' cuando la moneda ha sido acuñada por la Casa de la Moneda de París.

Para adquirir esta moneda, tan solo es necesario pagar 3 euros en una tienda de numismática por una pieza sin circular, pero si se prefiere otra de mayor calidad, se pueden adquirir por un precio que oscila entre los 20 y 50 euros. En cualquier caso, los precios varían y en eBay hay quien pide por una pieza de 2008 con «un error en la acuñación» 10.000 euros, aunque otros vendedores reclaman por piezas similares entre 100 y 500 euros.