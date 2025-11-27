¿Qué pasa si no te pagan la paga extra de Navidad? Esto es lo que debes hacer
Los trabajadores tienen derecho a percibir dos gratificaciones extraordinarias al año, normalmente una en verano y otra justo antes de la Navidad
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:49
Entre noviembre y diciembre la mayoría de trabajadores en España están de enhorabuena a causa de la paga extra de Navidad, que suele cobrarse por ... norma general durante estas fechas. Y es que, tal y como refleja el Estatuto de los Trabajadores, las pagas extraordinarias son un derecho de los empleados.
El artículo 31 de dicho estatuto señala que el trabajador «tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año», una con ocasión de las fiestas de Navidad y otra en el mes fijado por el convenio colectivo o por acuerdo con el empresario. Y solo hay unos trabajadores que no la perciben: los que la tienen prorrateada y la reciben en cada uno de los 12 salarios correspondientes a lo largo del año.
En lo relativo a la cuantía, no puede ser inferior a 30 días del salario base o del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Eso sí, hay que tener en cuenta que para calcular el salario base no se tienen en cuenta complementos como el de antigüedad u otros.
¿Qué pasa si no cobras la paga extra de Navidad?
La mayoría de trabajadores suelen recibir la paga extraordinaria de Navidad con la nómina de noviembre o a mediados de diciembre. Sin embargo, también pueden darse casos en los que la empresa no quiera pagar al trabajador la paga extra correspondiente.
En estos casos, el trabajador cuenta con un plazo de un año desde que la paga debía ser abonada para presentar una reclamación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Y en caso de que no se solucione, es posible presentar una demanda por vía judicial a través del Juzgado de lo Social.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión