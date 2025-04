La paga de hasta 61.000 euros al año que pueden solicitar las amas de casa en 2025

C. L. Miércoles, 23 de abril 2025, 10:29 Comenta Compartir

El Gobierno ha anunciado una nueva pensión que directamente destinada a las mujeres que han dedicado su vida al cuidado del hogar y a la familia, y que no han cotizado en la Seguridad Social. Las amas de casa representan a tres millones de mujeres en España. Se trata de personas de más de 65 años con poca formación que no han trabajado fuera de la unidad familiar. Esta coyuntura ha hecho que al llegar a la vejez, estas mujeres no puedan acceder a una pensión al no poder acreditar años de cotización.

Por eso, la Seguridad Social ha ofrecido una nueva vía para ayudar a este colectivo vulnerable. Se trata de las pensiones no contributivas (PNC), una ayuda económica dirigida a quienes no han podido cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral, de las que se pueden beneficiar las amas de casa.

Para poder acceder a esta ayuda hay que cumplir una serie de requisitos:

-Tener 65 o más en el momento de la solicitud.

-Residir en España y haberlo hecho durante al menos 10 años desde que la persona cumplió los 16.

-No superar un ingreso mínimo de 7.905,80 euros si vive sola. En el caso de que viva con algún familiar, los límites varían en función del número de personas convivientes en el hogar.

Las cuantías

El importe se ha fijado en 7.905,80 euros anuales, lo que equivale a 546,7 al mes en 14 pagas. Pero esta cantidad cambia en función del número de personas con las que conviva:

Convivencia solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:

-2 personas en la unidad familiar: 13.439,86 euros anuales.

-3 personas en la unidad familiar: 18.973,92 euros anuales.

-4 personas en la unidad familiar: 24.507,98 euros anuales-

Si entre los convivientes hay algún pariente de primer grado (padres o hijos), la cifra asciende:

-2 personas en la unidad familiar: 33.599,65 euros anuales.

-3 personas en la unidad familiar: 47.434,80 euros anuales.

-4 personas en la unidad familiar: 61.269,95 euros anuales.

Pasos para solicitarla

Para poder tramitar esta ayuda, el proceso puede ser diferente en función de la comunidad autonómica en la que se solicite. Si bien, generalmente, se realiza a través de las administraciones autonómicas. Las excepciones son en Ceuta y Melilla, donde la gestión corre a cargo del Imserso. Para tramitar esta ayuda deberá presentar la siguiente documentación:

-DNI O NIE

-Justificación de residencia en España durante el período exigido.

-Declaración de ingresos o rentas personales y familiares.

Hay que destacar que esta prestación es incompatible con la pensión contributiva de jubilación o invalidez y con cualquiera de las pensiones asistenciales.