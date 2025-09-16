Oficial: el BOE publica la nueva deducción en el IRPF de las nóminas desde el 1 de enero La Ley 5/2025, publicada en el BOE el 24 de julio, crea una deducción de hasta 340 euros con efecto desde el 1 de enero de 2025 para quienes tienen salarios reducidos

C. L. Martes, 16 de septiembre 2025, 12:37 Comenta Compartir

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial una medida que va a alivar a muchos trabajadores. La Ley 5/2025 pretende aliviar la factura fiscal para aquellas personas que cuenten con sueldos modestos, pero, para ello, hay que cumplir una serie de requisitos.

Podrán beneficiarse aquellos empleados con rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y otras rentas que no superen los 6.500 euros. Si el salario es igual o inferior al SMI de 2025 (16.576 euros), la deducción alcanza el máximo: 340 euros. A partir de 16.576 euros, el importe se reduce de forma progresiva, restando un 0,2 % por cada euro adicional hasta el tope de 18.276 euros.

Además, hay que tener en cuenta que la deducción se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. En 2024, el SMI estaba exento y muchos trabajadores no tenían que declarar. Para 2025, con el nuevo SMI (16.576 euros), las retenciones han pasado a situarse entre el 1,5 % y el 2 %, según cálculos de la Agencia Tributaria. Esto se traduce en que hay que presentar la renta para recuperar lo retenido.

Para conseguir esa deducción hay que presentar la declaración del IRPF ante la Agencia Tributaria. Por eso, revisar nóminas y retenciones es clave, con el apoyo de la guía y herramientas de la web oficial de la Agencia Tributaria.