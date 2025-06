La oferta que lanza desde hoy Alcampo de un aceite de oliva virgen extra es de precio de 2020

C. L. Martes, 17 de junio 2025, 13:04 Comenta Compartir

Pagar el litro de aceite de oliva virgen extra a 3-4 euros no se veía desde 2020. De hecho, los precios no dejaron de subir desde aquel año y se llegó a pagar hasta a 10 euros el litro. Las condiciones en este 2025 han cambiado y la situación se ha normalizado, e incluso ha provocado una bajada que amenaza directamente a los productores. Y es que bajar en exceso los precios hace que muchos no consigan ni siquiera para cubrir costes.

Este martes 17 de junio Alcampo ha lanzado una promoción que se mantendrá hasta el 30 de este mes. Una oferta con un precio de 2020. Concretamente, de la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra de la marca OliNostrum. Actualmente está a la venta por 17,95 euros, es decir, 3,59 euros por litro.

Procedente de aceitunas cultivadas en los «mejores olivares del Mediterráneo», OliNostrum se caracteriza por su proceso de extracción en frío, «lo que preserva sus propiedades naturales y sus aromas».

Su sabor afrutado, suave pero con un toque de amargor y picante en el retrogusto, lo convierte en un aceite «muy versátil que puede realzar una amplia variedad de platos, desde ensaladas frescas hasta pescados, carnes y platos de pasta», señalan.

Además, la marca se asegura de que el aceite sea producido con métodos respetuosos con el medioambiente, algo que resalta en un mercado donde la producción industrial a menudo compromete la calidad.