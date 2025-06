Esta oferta de aceite de oliva virgen extra de Alcampo romperá el mercado el 1 de julio

C. L. Jueves, 26 de junio 2025, 12:26 Comenta Compartir

Pagar el litro de aceite de oliva virgen extra a 3-4 euros no se veía desde 2020. De hecho, los precios no dejaron de subir desde aquel año y se llegó a pagar hasta a 10 euros el litro. Las condiciones en este 2025 han cambiado y la situación se ha normalizado, e incluso ha provocado una bajada que amenaza directamente a los productores. Y es que bajar en exceso los precios hace que muchos no consigan ni siquiera para cubrir costes.

Las grandes cadenas de supermercados se han abonado a las ofertas. Entre ellas, Alcampo. Según informa la web de promociones Chollometro.com, desde el martes 1 de julio se activa una oferta en aceite de oliva virgen extra que dejará el litro a 3,59 euros.

En concreto, se trata del aceite de oliva virgen extra de Valdezarza, que se vende actualmente a 15,98 euros la botella de 2,5 litros y pasará a costar 8,97 desde el 1 de julio.

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Valdezarza se elabora en el corazón de los Montes de Toledo, España, en un ecosistema que integra olivar y naturaleza. La marca ofrece diversas variedades de AOVE, incluyendo Arbequina, Picual, Cornicabra, Hojiblanca y Cacereña, cada una con perfiles de sabor únicos

