Qué ocurre si el cambio de hora te pilla trabajando: ¿Te pagan la hora extra?

El próximo cambio de hora en España se realizará en la madrugada del sábado 26 al domingo 30 de marzo de 2024, cuando los relojes se deberán adelantar una hora. A las 02:00 horas, los relojes volverán a marcar las 03:00, una hora menos de sueño. Este ajuste marca la transición al horario de invierno, que durará hasta octubre.

¿Qué pasa el cambio de hora coincide con el horario laboral? En este caso, el turno durará una hora menos la madrugada del próximo domingo debido al cambio de hora. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores que estará «la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo».

Pero, en realidad la regulación está determinada por el convenio colectivo al que pertenezca el trabajador. Por lo tanto, no se puede generalizar. Sin embargo, y para que sirva como referencia, en el caso de los trabajadores que realizan turnos de 24 horas, se determina que esa hora de más no se considera como hora extra. En consecuencia, que no será objeto de ninguna compensación económica extraordinaria.

Actualmente, el cambio de hora está regulado en toda la Unión Europea bajo la Directiva 2000/84/CE. En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha establecido que esta práctica se mantendrá al menos hasta 2026, cuando se revisará nuevamente la normativa.

El próximo cambio de hora será el último de la década, antes de que las autoridades decidan si se mantendrá o no esta tradición en el futuro.