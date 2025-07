La novedad de CaixaBank en sus cajeros que afecta al Bizum de sus clientes

Alberto Flores Granada Domingo, 20 de julio 2025, 09:28 Comenta Compartir

La mayoría de bancos en España permiten realizar pagos en efectivo a través de sus cajeros automáticos, introduciendo billetes, para hacer frente a recibos, impuestos, tasas y multas. Sin embargo, esto suele conllevar un problema: en muchas ocasiones no se puede realizar el cobro porque el importe a pagar no es exacto. Y como los cajeros no pueden dar monedas ni billetes pequeños resulta imposible realizar el pago.

Ante esta situación los usuarios se veían obligados a entrar en la oficina bancaria para realizar el pago por ventanilla y de este modo poder recibir el cambio exacto y completa el pago del recibo en cuestión. Sin embargo, desde principios de año los cajeros de CaixaBank, que cuenta con una red de más de 11.000 en todo el país, cuentan con una novedad muy interesante en este sentido: ahora es posible pagar aunque la cantidad no sea exacta.

Este servicio utiliza Bizum para devolver al usuario la vuelta directamente a su cuenta sin que el hecho de tener que recibir monedas suponga un problema. De este modo, realizar pagos de recibos, impuestos, tasas y multas ahora resulta mucho más sencillo a través de los cajeros automáticos de CaixaBank.

¿Cómo realizar el pago del recibo?

Para realizar un pago de este tipo a través de un cajero automático es necesario introducir los datos del recibo en cuestión o escanear el código de barras que aparece en el documento de pago. De este modo se inicia el proceso y se puede optar por pagar con tarjeta, como era posible hasta ahora cuando la cantidad no era exacta, o en efectivo.

En cuanto al tipo de pagos que se pueden realizar en efectivo a través del cajero, desde CaixaBank recuerdan que solo puede realizarse para importes inferiores a 995 euros y que pueden realizarse con billetes de entre 5 y 200 euros. El servicio, al igual que los propios cajeros, está disponible para los clientes las 24 horas del día durante los siete días de la semana en toda la red de cajeros del banco.

