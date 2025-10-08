Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De Nokia a Motorola: los móviles antiguos con los que puedes ganar miles de euros

Modelos históricos de Nokia o Motorola podrían superar los 8.000 euros

C. L.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:15

Muchas personas guardaron sus primeros móviles cuando los cambiaron por otros para tenerlos como recuerdo o simplemente porque no sabían cómo deshacerse de ellos. Esto se une al hecho de que en los últimos años hay muchos objetos antiguos que parecen inservibles y se están vendiendo a precios desorbitados.

Algunas pertenencias han pasado a considerarse reliquias y eso ha aumentado su valor considerablemente con el paso de los años. Esto ha sucedido con los primeros Nokias, aquellos que eran más duros que un ladrillo, u otros móviles antiguos.

El portal sueco especializado en tecnología Teksajten señala que algunos de estos dispositicos, sobre todo si se conservan con su embalaje original, están siendo muy codiciados en el mundo del coleccionismo. Estos son los modelos más valorados en subastas: Motorola DynaTAC 8000x, el primer teléfono móvil comercializado, presentado en 1983, ya que se considera una pieza histórica. En buen estado puede superar los 8.000 euros y, si se conserva en su caja original, el precio se eleva a más de 125.000.

Otro ejemplo sería el iPhone 2G, con el que Apple revolucionó la telefonía en 2007. Uno usado solo valdría unos 140 euros, pero sin estrenar puede venderse por encima de los 2.000. Los clásicos de Nokia no se quedan atrás. El Nokia 8110, conocido como 'el teléfono de Matrix', puede triplicar su precio original si se conserva el embalaje. Y el Nokia 8800, símbolo de lujo y diseño en 2005, puede llegar a los 800 euros nuevo y a más de 1.260 en versiones exclusivas como la Sirocco.

