El misterioso ganador del Euromillones en Andalucía: «En el pueblo ya no se habla de que no lo haya cobrado» Se llevó un bote de 41 millones tras comprar su boleto en una administración de Puente Genil

El Euromillones hizo parada en Andalucía en diciembre de 2024 para dejar un premio millonario. Un agraciado se convertió en multimillonario en Puente Genil, Córdoba. El sorteo del Euromillones celebrado el pasado 27 de diciembre dejó un premio de 41.205.363 euros en la localidad cordobesa, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

Se vendió en el despacho receptor número 27.360, situado en la calle Susana Benítez, número 27, donde se validó el único boleto acertante de Primera Categoría en España, que repartió suerte en este municipio cordobés.

Depués de todo este tiempo aún no se conoce el nombre del afortunado ganador del bote de 41 millones. Durante un tiempo incluso se rumoreaba que ni siquiera había cobrado el premio y este, a los tres meses del sorteo, caduca y se pierde. El agraciado dispone de 90 días a partir del día siguiente del sorteo para reclamar el premio.

Que no se sepa nada del ganador en Puente Genil no quiere decir que no lo haya reclamado ya, algo habitual, ya que la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato. De hecho, la gerente de la administración de Puente Genil, Virginia Florido, ha indicado a este periódico que «en el pueblo ya no se habla de que no lo haya cobrado», por lo que entiende que estará disfrutando de su premio.

Pasados estos casi tres meses «seguimos sin saber quién es», pero se alegran por él. Recuerda que «lo vendimos en ventanilla», así que entiende que el nuevo millonario será alguien del pueblo, explica la titular de la mercería y Despacho de Lotería La Aguja de Oro de Puente Genil.