Mercadona revienta el precio de su aceite de oliva virgen extra en botella de litro

No hay una sola de las empresas españolas que no esté preocupada en estos momentos por el 'big bang' en el comercio internacional que detonaba el pasado 2 de abril el Gobierno de Estados Unidos con el anuncio de una subida general de aranceles que ahora ha congelado durante 90 días para la Unión Europea y aquellos países que no tomaron represalias comerciales contra su plan y han buscado una solución negociada.

Uno de los productos a los que puede afectar esta situacion es el apreciado aceite de oliva virgen extra. Mientras el mercado ve o no las consecuencias, Mercadona ha decicido romper el mercado con un precio muy atractivo para el consumidor.

Ampliar Aceite de oliva virgen extra de Mercadona. IDEAL

Según Facua, el precio de esta botella de aceite se situaba en los 9,65 euros en junio de 2024. En septiembre bajó unos céntimos. A primeros de año, su precio se situó e los 6'88 y 6'35 euros. A día de hoy, esta botella de litro de aceite de oliva virgen extra está en los 5,55 euros. Un gran precio en comparación con otros aceites de supermercado. Una análisis de Facua que se puede consultar en el observador de precios que tiene en su página web.

El pasado 1 de octubre el IVA del aceite de oliva volvió a ser del 2% tras dos meses siendo del 0%. Aquel día, el AOVE de Mercadona se puso por encima de los 9 euros. En la actualidad se puede encontrar por un precio de 5,55 euros por litro. Este precio, aunque aún refleja las dificultades del sector, marca una diferencia considerable en comparación con esos picos alcanzados hace poco. Elaborado con una combinación de aceitunas arbequinas y picuales, este aceite mantiene su alta calidad y sigue siendo uno de los más vendidos en la cadena.

Se trata de un aceite que destaca por su sabor, calidad y versatilidad en la cocina. Elaborado a partir de dos variedades de aceitunas muy apreciadas, la arbequina y la picual, este AOVE combina lo mejor de ambas: la suavidad y dulzura de la arbequina con el toque más amargo y picante de la picual.