Mercadona prepara la Navidad con los mejores jamones y novedades: del paté de Oporto al queso jalapeño
Al tradicional surtido de jamones y quesos, suman productos totalmente nuevos con los que buscan sorprender a sus clientes de cara a las fiestas navideñas
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:03
La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y Mercadona se prepara para su llegada con novedades en sus supermercados. Unas novedades que ... suponen el regreso de muchos productos típicos para las fechas navideñas, así como algunos totalmente nuevos con los que esperan llegar al máximo número de clientes posibles.
En cuanto a los regresos, la compañía valenciana recupera éxitos de campañas navideñas de años anteriores como los bocaditos de papaya, la tabla de delicias de queso rellenas de mermelada, los caprichos de manzana y la crema de queso brie con trufa.
Sin olvidar otros productos que están de vuelta como el chorizo y el salchichón ibéricos, el paté ibérico con trufas, el paté de Oporto, la mousse de pato a la pimienta verde y la tabla de patés de pato, con un surtido de cinco sabores diferentes.
A estos regresos hay que sumar novedades en sus quesos que están disponibles en sus supermercados desde hoy como el queso curado jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde. Un producto presente en todos los supermercados de la compañía salvo en Canarias, donde ofrecen un queso curado con mojo picón.
Jamones y quesos
Además de todos los productos mencionados anteriormente, Mercadona incorpora también para estas fiestas un gran surtido de jamones, paletas y quesos de máxima calidad que tendrán un precio imbatible hasta agotar existencias. Entre estos productos destacan la media pieza de Queso Viejo Intenso, la pieza entera de Queso Viejo y los Jamones y Paletas de Bellota, disponibles en todas las tiendas de la cadena (excepto canarias).
