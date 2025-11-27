Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las mejores ofertas de jamones por el Black Friday. Ideal

Las mejores ofertas de jamones por el Black Friday: de Carrefour a Hipercor

Varios establecimientos han rebajado el precio de estos productos hasta el próximo domingo con motivo del Black Friday

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

El Black Friday se celebra este viernes y con su llegada quienes quieran comprar un jamón o una paleta para disfrutar de ella durante la ... Navidad están de enhorabuena. Y es que hasta el próximo domingo muchos establecimientos españoles han decidido que, más allá de productos de tecnología y de moda, los de alimentación también tendrán protagonismo durante el viernes negro con el jamón como protagonista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  3. 3 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  7. 7

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  8. 8

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  9. 9 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  10. 10

    Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las mejores ofertas de jamones por el Black Friday: de Carrefour a Hipercor

Las mejores ofertas de jamones por el Black Friday: de Carrefour a Hipercor