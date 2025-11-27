Las mejores ofertas de jamones por el Black Friday: de Carrefour a Hipercor

El Black Friday se celebra este viernes y con su llegada quienes quieran comprar un jamón o una paleta para disfrutar de ella durante la ... Navidad están de enhorabuena. Y es que hasta el próximo domingo muchos establecimientos españoles han decidido que, más allá de productos de tecnología y de moda, los de alimentación también tendrán protagonismo durante el viernes negro con el jamón como protagonista.

Carrefour 20% de descuento

Ampliar

En Carrefour han tirado la casa por la ventana ya que no ofrecen un descuento exclusivo a una marca o pieza concreta, sino que han lanzado una promoción especial con descuentos del 20% en todos los jamones y paletas, así como en todos los lotes de jamón, paleta, maletines de jamón o paleta en lonchas disponibles en sus supermercados.

El funcionamiento de la promoción es sencillo: ofrecen un 20% de rebaja a través de sus cupones de descuento. Es decir, quienes compren cualquiera de los productos mencionados anteriormente esta semana recibirán un cheque ahorro por valor del 20% de la compra realizada que será válido del 2 al 15 de diciembre en las tiendas Carrefour y en su supermercado online.

Hipercor 10% de regalo

Ampliar

También hasta el 30 de noviembre hay activa una campaña especial en Hipercor por el Black Friday con los jamones como protagonistas. En este caso el funcionamiento de la promoción es similar al de Carrefour: por la compra de jamones y paletas por piezas te regalan el 10% del importe en un cupón de descuento para tu próxima compra en Charcutería de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.

El descuento será válido del 2 al 17 de diciembre siempre que se utilice en una compra superior a 60 euros. Bastará con introducir el código del cupón para compras por web y app o presentar el cupón en tiendas al pagar la compra en caja.

Alcampo Piezas con descuentos exclusivos

Ampliar

En el caso de Alcampo no han lanzado una promoción para todos sus jamones, sino descuentos para piezas concretas. Por ejemplo, estos días venden un Jamón Curado Reserva Navidul 4 estaciones, de siete kilos de peso aproximado, por 79 euros. Así como una paleta de bellota ibérica de Jaracena, de unos cuatro kilos de peso aproximado, por 109 euros. En este caso, además, las ofertas estarán disponibles unos días más, hasta el 10 de diciembre.