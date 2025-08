Un mecánico avisa del «dineral» que puede costarte circular con las pastillas de freno desgastadas

Alberto Flores Granada Domingo, 3 de agosto 2025, 09:19 Comenta Compartir

Las pastillas de freno son uno de los elementos más importantes de cualquier vehículo. De hecho, sin ellas resulta imposible utilizar de forma eficaz el sistema de frenado, por lo que la seguridad del vehículo en cuestión se ve reducida al mínimo. Sin embargo, a diferencia de otros elementos que no hay que cambiar, las pastillas de freno cuentan con una vida útil concreta ya que se trata de un componente que se desgasta con el paso del tiempo y el uso.

De este modo, para poder seguir utilizando el coche de manera segura resulta imprescindible revisarlas de forma periódica y cambiarlas cuando están cerca de gastarse por completo para evitar problemas mayores. Algo sobre lo que Juan José, mecánico de Talleres Ebenezer, ha alertado recientemente en una publicación de este taller en su cuenta de TikTok.

En concreto, el mecánico deja claro por qué no es aconsejable seguir utilizando el coche cuando las pastillas de freno están próximas a gastarse: «Si las apuras hasta que se gaste no solamente vas a tener que cambiar las pastillas, vas a tener que cambiar el disco de freno».

De no hacer el cambio, lo primero que se notará será «un ruido espantoso» al frenar y una pérdida de eficiencia a la hora de frenar. Y después, llegado el momento en el que se quieran cambiar las pastillas, llegará lo peor: habrá que cambiar el disco y no solo las pastillas.

«Cuando las pastillas se gastan queda hierro contra hierro y arañamos el disco. Si no quieres que una avería barata se te convierta en un dineral, lo que tienes que hacer es ir al taller cuando tengas que cambiar las pastillas», aclara Juan José.

Pero, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar las pastillas? Lo habitual es cambiarlas tras recorrer entre 30.000 y 60.000 kilómetros, aunque si tienes dudas el mecánico explica qué puedes hacer: «Si tu coche no te avisa o no sabes cuándo toca, acércate al taller que cualquier técnico te va a decir si te hace falta o no te hace falta.» «Así te ahorras tener que cambiar los discos cuando realmente no deberías haberlos cambiado», finaliza.