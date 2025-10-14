Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La marca que hay detrás de la cerveza de Carrefour y el resto de supermercados

Su precio inferior y su sabor, en muchos casos muy parecido a las originales, hacen que su venta se haya multiplicado

C. L.

Martes, 14 de octubre 2025, 10:54

El consumo se cerveza sigue creciendo. Se trata de la bebida más consumida en el mundo, solo por detrás del agua y el té. Existen miles de variedades en los supermercados, al gusto de cada consumidor. Su baja graduación, su elaboración natural y su sabor han conseguido mantener su popularidad durante cientos de años.

Uno de los grandes secretos de la cerveza es la variedad de ofertas existentes, tanto en tipos como en marcas. Pero los consumidores, a la hora de comprar, no solo buscan un producto por su sabor sino que intervienen otros factores como el precio. De ahí la proliferación de marcas blancas de cerveza. Pero ¿Quién fabrica cada la marca blanca de cada supermercado?

Carrefour: Cuenta con cinco fabricantes. Su Cerveza Holandesa la fabrica H.West, cuya sede se encuentra en Utretch (Países Bajos). También cuenta con otras productoras como Font Salem, Bavaria NV y las francesas Brasserie de Saint-Omer y Sasu Brasserie Licorne.

Lidl: Argus es la marca blanca de cerveza de la cadena de supermercados alemana, cuyo fabricante principal es Font Salem.

Alcampo: La cerveza de marca blanca Holbrand no es Auchan, es producida por la empresa Bavaria.

Mercadona: La elaboración de la Steinburg se lleva a cabo en la fábrica de la compañía Font Salem, en Valencia.

Eroski: La cerveza de marca blanca de Eroski se llama Aurum. Según la página web del Eroski, la cerveza Aurum también es elaborada por la empresa Font Salem.

Dia: Font Salem, principal productor de cerveza de marca blanca en España, también sirve a DIA.

