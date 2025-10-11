Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las 4 localidades de España que se han repartido el premio de Euromillones

En el próximo sorteo se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría

IDEAL

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:48

Cuatro localidades españolas se han repartido el segundo premio de Euromillones. La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 10 de octubre, ha estado formada por los números 7, 21, 20, 17, 6. Las estrellas son 10 y 1. La recaudación ha ascendido a 50.685.558,00 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría que ha sido validado en Reino Unido.

En España existen cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Calpe (Alicante), situada en Avenida Gabriel Miró, 33; en la número 4 de Carcaixent (Valencia), situada en Avenida Joan XXIII, 88 1-A; en la número 324 de Madrid, situada en centro comerical Madrid Sur, Pablo Neruda, 91-97; y en el Despacho Receptor número 86.245 de Fonte Do Curro (Pontevedra), situado en Fonte do Curro 57G-L3.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de La Garriga (Barcelona), situada en Plaza Can Dachs, 4.

