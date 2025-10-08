Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Conoce las máquinas expendedoras que te dan dinero si introduces un recipiente. Keep Scotland Beautiful

Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente

Puedes conseguir hasta 23 céntimos por lata

C. L.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:30

Comenta

Las Universidades de Motherwell, Coatbridge y Cumbernauld, en Escocia, instalaron máquinas expendedoras en diferentes facultades del campus para que los alumnos pudieran reciclar botellas y latas a cambio de dinero durante el mes de septiembre. Se trata de una iniciativa llevada a cabo por Keep Scotland Beautiful y Coca-Cola Europacific Partners.

Se conocen como máquinas inversas y consiste en introducir dentro de ellas un recipiente para que te dé 20 peniques (alrededor de 23 céntimos), por cada uno de ellos. El dinero que consiguieron de las máquinas expendedoras pudieron usarlo en los comedores universitarios durante todo septiembre.

Según explica Daily Record, la iniciativa se basa en un estudio previo testado en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, con el fin de intentar mejorar los hábitos de reciclaje de los estudiantes. Después de la campaña llegaron a la conclusión de que los universitarios necesitaban un incentivo para reciclar y que el más efectivo sería el financiero.

«Darles a los estudiantes la oportunidad de vivir con un Plan de Depósito y Devolución, algo que pronto será parte de la vida cotidiana, nos permitirá ver de primera mano cómo interactúan las personas con los RVM (Reverse Vending Machine, máquina expendedora inversa para reciclaje) en la realidad», señaló Jo Padwick, gerente senior de sostenibilidad de Coca Cola Europacific Partners GB, y recoge Daily Record.

