El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»

Los consumidores podemos estar tranquilos con respecto al precio del aceite de oliva. Si en los últimos dos años hemos sufrido una subida espectacular por la sequía extrema y unas producciones de aceituna muy bajas, nos encontramos ahora en un horizonte bien distinto con una «normalización de su precio» hasta final de año. Así lo explica Antonio Velasco, socio fundador de Quayat Dillar. Dicho precio, «es bueno no sólo para el consumidor, sino también para el productor porque hay que pensar en la importancia del sector primario para que esas familias puedan mantenerse».

Desde principios de octubre «empieza el aceite de cosecha temprana, que son los aceites más importantes, con mucho aroma, color verdoso (vienen de la aceituna verde) y un sabor afrutado. Se toman en ensaladas y en crudo y son los más recomendables por su alto contenido en polifenoles y antioxidantes, muy beneficiosos para el organismo». No obstante, el grueso de la producción entrará en el mes de noviembre.

La previsión para la campaña de recogida de la aceituna, que ha comenzado ya en algunas zonas de nuestra geografía, «depende de la climatología. Se prevé una campaña normal, aunque no especialmente buena porque hemos pasado un verano muy seco». En este sentido, «todos los agricultores y productores están pendientes del tiempo. Si cayeran algunas lluvias en el mes de octubre se podría encarar la campaña con mejores perspectivas».

En lo referente al coste del aceite, «creemos que el rango de precios se va a mantener en línea con lo que tenemos actualmente». Es decir, «como consumidores no esperamos que haya una subida de precios en los supermercados, en los lineales e, incluso, en las almazaras».

La gran incógnita es qué pasará a partir de enero. «Todo dependerá de factores meteorológicos y que se recoja toda la producción en tiempo y forma, sin sobresaltos». Antes de eso, la perspectiva para las fiestas navideñas «es que los precios sigan estables en la línea que tenemos».

Un tema importante es el de los aranceles, a raíz de los impuestos por un mercado tan importante como es el de Estados Unidos. En su opinión «el consumidor norteamericano tiene un alto poder adquisitivo y va a soportarlos pero, al final, son trabas con las que nos encontramos para poder exportar y ser competitivos con otros países. Creo que las empresas españolas estamos buscando ya otros mercados, como el asíatico. En nuestro caso ya vendemos en Japón, en Taiwán y en Corea del Sur. De lo que se trata es de «buscar otros mercados que te aseguren o faciliten esa estabilidad en el tema de aranceles y un tipo de cliente que aprecie tu producto y esté dispuesto a pagar lo que vale un aceite de oliva virgen extra. En nuestro caso, de Sierra Nevada».

En referencia al rango de precios que debemos entender como razonable, Antonio Velasco explica que «al agricultor se le está pagando cuatro euros por el litro de aceite, mientras el consumidor abona una cantidad que se mueve en torno a los cinco euros». Gracias a ello, el agricultor también se ve beneficiado y se podrá mantener esa agricultura tradicional que tan importante es para los pueblos de Granada y el resto de Andalucía».