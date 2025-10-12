Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El famoso cardiólogo explica cómo usar el aceite de oliva virgen extra. IDEAL

Importante aviso de un famoso cardiólogo andaluz: «El 90% usa mal el aceite de oliva»

El oro líquido tiene ompuestos bioactivos como el oleocantal, con efecto antiinflamatorio similar al ibuprofeno

Diego Callejón

Diego Callejón

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:06

Comenta

«Quince mililitros de aceite de oliva virgen extra reducen en un 30% el riesgo de infarto y en un 28% el riesgo de morir por demencia». Con esta contundencia empieza su vídeo el famoso cardiólogo andaluz Aurelio Rojas, muy conocido en redes sociales por sus consejos sobre la salud en redes sociales. Son cantidades que corresponden a una cuchara de aceite de oliva virgen extra al día y que todo el mundo debería tomar.

Hasta aquí, todo bien. Pero, Aurelio Rojas da otro dato. «El 90% usa mal el aceite de oliva». El motivo lo explica en un vídeo y es sencillo. «El error común es usar aceite de oliva suave o calentarlo a altas temperaturas, ya que pierdes sus beneficios».

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) no es solo grasa saludable. «Es una medicina natural con compuestos bioactivos como el oleocantal: efecto antiinflamatorio similar al ibuprofeno. Polifenoles: antioxidantes que protegen las arterias del estrés oxidativo. Ácido oleico: mejora la función endotelial y la sensibilidad a la insulina», informa Rojas.

«Contiene potentes antioxidantes con efectos antiinflamatorios directos sobre la pared de nuestras arterias, lo que significa menor riesgo de rotura de placa e infarto, y menor riesgo de deterioro cognitivo o demencia», subraya e. cardiólogo andaluz.

Por lo tanto, la conclusión es clara. «La recomendación médica es tomar solo aceite de oliva virgen extra, preferiblemente en crudo y mínimo una cucharada al día (15ml)».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  5. 5

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 Las 4 localidades de España que se han repartido el premio de Euromillones
  8. 8 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  9. 9

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  10. 10 El aparejador que se tiró al barro para montar su propio taller de cerámica en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Importante aviso de un famoso cardiólogo andaluz: «El 90% usa mal el aceite de oliva»

Importante aviso de un famoso cardiólogo andaluz: «El 90% usa mal el aceite de oliva»