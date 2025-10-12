Importante aviso de un famoso cardiólogo andaluz: «El 90% usa mal el aceite de oliva» El oro líquido tiene ompuestos bioactivos como el oleocantal, con efecto antiinflamatorio similar al ibuprofeno

Diego Callejón Domingo, 12 de octubre 2025

«Quince mililitros de aceite de oliva virgen extra reducen en un 30% el riesgo de infarto y en un 28% el riesgo de morir por demencia». Con esta contundencia empieza su vídeo el famoso cardiólogo andaluz Aurelio Rojas, muy conocido en redes sociales por sus consejos sobre la salud en redes sociales. Son cantidades que corresponden a una cuchara de aceite de oliva virgen extra al día y que todo el mundo debería tomar.

Hasta aquí, todo bien. Pero, Aurelio Rojas da otro dato. «El 90% usa mal el aceite de oliva». El motivo lo explica en un vídeo y es sencillo. «El error común es usar aceite de oliva suave o calentarlo a altas temperaturas, ya que pierdes sus beneficios».

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) no es solo grasa saludable. «Es una medicina natural con compuestos bioactivos como el oleocantal: efecto antiinflamatorio similar al ibuprofeno. Polifenoles: antioxidantes que protegen las arterias del estrés oxidativo. Ácido oleico: mejora la función endotelial y la sensibilidad a la insulina», informa Rojas.

«Contiene potentes antioxidantes con efectos antiinflamatorios directos sobre la pared de nuestras arterias, lo que significa menor riesgo de rotura de placa e infarto, y menor riesgo de deterioro cognitivo o demencia», subraya e. cardiólogo andaluz.

Por lo tanto, la conclusión es clara. «La recomendación médica es tomar solo aceite de oliva virgen extra, preferiblemente en crudo y mínimo una cucharada al día (15ml)».