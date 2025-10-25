Hacienda anuncia un cambio importante para millones de usuarios de Bizum en 2026 Un real decreto permitirá a la Agencia Tributaria asegurar que cada individuo tribute de manera correcta y no obtenga beneficios económicos de forma ilícita

La transacciones por Bizum se han impuesto en los últimos años y ya no solo se usa entre particulares, sino que en muchos establecimientos o en negocios se permite esta modalidad de pago. Por eso Hacienda está dispuesta a implementar medidas para controlar todos estos movimientos.

Algunos cambios importantes llegarán en 2026. Una de las medidas que entrará en vigor afectará a empresas y trabajadores autónomos. Se trata del Real Decreto 253/2025, publicado el pasado 2 de abril en el BOE, el cual permitirá a la Agencia Tributaria asegurar que cada individuo tribute de manera correcta y no obtenga beneficios económicos de forma ilícita.

De esta forma, se permitirá a Hacienda acceder a las transferencias realizadas mediante Bizum por empresas y autónomos, ya sean de envío, o de recibo de dinero, para comprobar que no existe ninguna irregularidad en los mismos.

Hasta el momento, los bancos estaban obligados a informar y reportar aquellos movimientos cuyas cantidades fuesen de 10.000 euros o más. Ahora,con la nueva normativa,la AEAT tendrá acceso directo de forma mensual y recibirá información detallada de cada operación financiera, con el fin de reforzar la lucha contra el fraude.

El organismo ha asegurado que esta medida busca reducir el fraude fiscal cometido a través de Bizum, un servicio que, según datos de Hacienda, registró en el año 2024 unas 58 millones de transferencias por un valor total de 3.107 millones de euros.

En aquellos negocios que utilicen Bizum para cobrar, Hacienda tiene listo el Modelo 170, que obligará a las entidades bancarias a informar de todos los movimientos en pagos realizados mediante Bizum, así como los ingresos registrados en los sistemas TPV. De esta manera, las transferencias ocasionales entre particulares, que hasta ahora no estaban bajo el foco del fisco, la situación cambia a partir de 2026.

