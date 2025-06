La Guardia Civil vigila hasta la tapa de la gasolina de tu coche: multas de 200 euros

Alberto Flores Granada Jueves, 19 de junio 2025, 11:03 Comenta Compartir

Con la llegada del verano, la Guardia Civil aumenta su vigilancia en las carreteras de España con el objetivo de reducir los accidentes y diferentes incidentes de tráfico. Y esto, a su vez, suele traducirse también en un aumento del número de multas que imponen a los conductores. Lo más habitual es que estas sanciones sean por superar el límite de velocidad, por usar el teléfono al volante o por saltarse cualquier otra norma de tráfico.

Sin embargo, también pueden multarte por un motivo que muchos ciudadanos desconocen: quedarte sin gasolina en medio de la carretera. Lo cierto es que no es ilegal quedarse sin combustible en el vehículo, ya que en el Reglamento General de Circulación no estipula que quedarse sin gasolina o diésel sea motivo de multa.

Pero, aunque no sea ilegal, existen algunas situaciones en las que sí que pude haber consecuencias legales. Si los agentes de tráfico consideran que no has actuado de forma correcta llevando un vehículo a una zona más segura al quedarte sin gasolina sí que pueden sancionarte. Es decir, si tu coche queda parado en una zona peligrosa, en medio de la carretera, la sanción puede ascender hasta los 200 euros.

Cómo evitar la multa

La forma más sencilla de evitar la multa tiene que ver con repostar con cierta regularidad, evitando que el vehículo se quede sin combustible en mitad de un trayecto. Pero, ¿qué hacer para evitar la sanción si ya te has quedado sin gasolina o diésel? Desde RACE ofrecen una serie de recomendaciones para ello.

La primera tiene que ver con activar las luces de emergencia cuando notes que te estás quedando sin combustible y dirigirte a una zona lo más segura posible. Además, también es imprescindible ponerse un chaleco reflectante para poder salir a señalizar tu vehículo con el triángulo o la luz V-16.

Y para finalizar, tendrás que llamar a una grúa para que te ofrezca el servicio de asistencia en carretera. De este modo es menos probable recibir una sanción por quedarse sin combustible en mitad de la carretera.