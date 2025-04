La falsa camiseta de Cristiano Ronaldo en Zara: «Todos preguntan por ella»

C. L. Sábado, 19 de abril 2025, 12:01 Comenta Compartir

Dos diseños de camisetas con la imagen de Cristiano Ronaldo se han viralizado en los últimos meses a través de Tik Tok. Los vídeos son, en realidad, un 'fake', pero un 'fake' que ha llegado demasiado lejos. Grabados con recursos de las tiendas de Zara e incluso con las etiquetas de la propia multinacional, estos montajes muestran hasta dos modelos de camiseta diferentes en las que puede verse la imagen de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Manchester United, junto a su firma o junto a un eslógan. Y los jóvenes han mordido el anzuelo.

En las tiendas de Zara, muchos chavales se acercan a los dependientes preguntando por la camiseta de Cristiano Ronaldo. «No son reales», responden. «Todos preguntan por ella, pero no existe», contesta una dependienta a un joven que se interesa por el modelo. «Hoy día hay más mentiras que verdades en las redes sociales», sentencia, dejando una lección al potencial cliente.

Con millones de interacciones, estos vídeos se han viralizado en Tik Tok y cuentan con numerosos comentarios preguntando por la veracidad del producto. Pero la realidad es que no se encuentra en ninguna tienda online de Zara ni tampoco en las físicas.

Así, aunque varias cuentas están replicando el contenido, lo cierto es que los post originales son obra de The Goal Culture, un perfil especializado en fútbol que inició este rumor. «Se van a agotar» o «Van a volar» son algunos de los mensajes que acompañan a los vídeos, en los que se ven las camisetas colgadas en los percheros de Zara. Pero todo es un 'fake' muy bien elaborado.

Así es. En realidad, las prendas de Cristiano Ronaldo no pertenecen a la colección de Zara. No están en su web y tampoco hay ni rastro de ellas en sus establecimientos físicos. Sencillamente que no son diseños de Zara, sino de la marca que los ha publicado en TikTok, que ha usado como gancho el tirón de la tienda líder de Inditex para viralizarse y ampliar sus ventas.