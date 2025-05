Una extrabajadora de Primark desvela el código secreto que avisa de un robo «Si sospechan que alguien ha robado, no pueden acusar directamente a esa persona», explica

Un reciente vídeo de TikTok ha desvelado el secreto de toda una franquicia como Primark, al menos en alguna de sus tiendas. Concretamente lo ha revelado Poleighh Soper, una extrabajadora de Primark que ha contado en redes sociales cuál es el código secreto que se utiliza en estas tiendas para dar un aviso de robo.

«¿Alguna vez has escuchado por los altavoces a alguien pedir al Sr. Brown que se dirija a la caja de atención al cliente? Permíteme explicarte quién es realmente», lanzó la pregunta la influencer en las redes a sus seguidores. Con ello se refería al código empleado por Primark para evitar los robos.

«Digamos que la empresa de seguridad encargada de prevenir robos en la puerta se llama Brown's Security Services, y es a ellos a quienes están llamando, en realidad cuando anuncian puede el Sr. Brown venir a la caja de atención al cliente. Sin embargo, no quieren que los clientes sepan esto», comentó.

Así, la extrabajadora de Primark revelaba el código secreto utilizado en el sistema de megafonía de Primark cuando hay un incidente. Utilizando un nombre falso, se solicita al individuo que se dirija al servicio de atención al cliente.

«Si sospechan que alguien ha robado, no pueden acusar directamente a esa persona. Cuando te acercas a la caja con un estuche de maquillaje u otro objeto similar, siempre lo abrimos y sacamos el pañuelo esto es para verificar que no estás robando», argumenta.

«Tenemos que sacar el pañuelo para asegurarnos de que no haya nada más en tu bolso. Sin embargo, en realidad no podemos acusarte de robo. Solo debemos preguntar: ¿Te gustaría llevar también esto? Y te puedo asegurar que en 10 de cada 10 casos, la respuesta es no, gracias», sentencia la extrabajadora.