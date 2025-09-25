Los expertos confirman el precio del aceite de oliva en los supermercados este otoño El sector olivarero advierte de que la escasez de aceituna provocará un nuevo repunte en los precios

El paso de las semanas y la escasez de lluvias confirman cada vez más la tendencia que se venía vaticinando desde hace tiempo. El aceite de oliva vuelve a situarse en el centro del debate económico y alimentario. El sector olivarero advierte de que la escasez de aceituna provocará un nuevo repunte en los precios. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en 2023, la existencia de un importante stock en almazaras podría frenar la escalada en los supermercados.

La campaña de recolección de la aceituna, que arranca en octubre, se enfrenta a un escenario adverso. Las altas temperaturas registradas entre junio y septiembre y la ausencia de precipitaciones han reducido drásticamente la capacidad de producción en zonas clave como Andalucía y Cataluña. En muchos casos, las aceitunas se han secado en los olivos, limitando el proceso de lipogénesis y, por tanto, la generación de aceite.

Según datos del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), la producción de aceite de oliva virgen en Cataluña apenas alcanzará las 15.000 toneladas, lejos de las 50.000 que se obtenían en campañas consideradas normales antes de la sequía.

Los datos de los últimos días sitúan el precio en origen del aceite de oliva virgen extra por encima de los 4,50 euros por litro, frente a los 3,50 de gran parte del año anterior. Los analistas prevén que, al comenzar la nueva campaña, el precio se sitúe en torno a los 5 euros en origen. Esto se traduciría en torno a 6 euros por litro en los lineales de los supermercados.

Una cifra que no se puede comparar con los casi 10 litros de la campaña 2023-2024, pero sí muy por encima de los precios actuales.