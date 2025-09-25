Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El precio del aceite de oliva en otoño. Sonia Tercero

Los expertos confirman el precio del aceite de oliva en los supermercados este otoño

El sector olivarero advierte de que la escasez de aceituna provocará un nuevo repunte en los precios

C. L.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:14

El paso de las semanas y la escasez de lluvias confirman cada vez más la tendencia que se venía vaticinando desde hace tiempo. El aceite de oliva vuelve a situarse en el centro del debate económico y alimentario. El sector olivarero advierte de que la escasez de aceituna provocará un nuevo repunte en los precios. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en 2023, la existencia de un importante stock en almazaras podría frenar la escalada en los supermercados.

La campaña de recolección de la aceituna, que arranca en octubre, se enfrenta a un escenario adverso. Las altas temperaturas registradas entre junio y septiembre y la ausencia de precipitaciones han reducido drásticamente la capacidad de producción en zonas clave como Andalucía y Cataluña. En muchos casos, las aceitunas se han secado en los olivos, limitando el proceso de lipogénesis y, por tanto, la generación de aceite.

Según datos del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), la producción de aceite de oliva virgen en Cataluña apenas alcanzará las 15.000 toneladas, lejos de las 50.000 que se obtenían en campañas consideradas normales antes de la sequía.

Los datos de los últimos días sitúan el precio en origen del aceite de oliva virgen extra por encima de los 4,50 euros por litro, frente a los 3,50 de gran parte del año anterior. Los analistas prevén que, al comenzar la nueva campaña, el precio se sitúe en torno a los 5 euros en origen. Esto se traduciría en torno a 6 euros por litro en los lineales de los supermercados.

Una cifra que no se puede comparar con los casi 10 litros de la campaña 2023-2024, pero sí muy por encima de los precios actuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  5. 5 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  6. 6 El castillo de todos los granadinos
  7. 7

    Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44
  8. 8 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen
  9. 9 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»
  10. 10 Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los expertos confirman el precio del aceite de oliva en los supermercados este otoño

Los expertos confirman el precio del aceite de oliva en los supermercados este otoño