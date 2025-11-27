Un experto en gasolina revela cuánto pagaríamos por el diésel sin los impuestos

Es uno de los gastos más asiduos de cuantos tienen un vehículo. Llenar el depósito de gasolina se ha convertido en un importante desembolso económico ... en los últimos con la subida del precio del combustible. En este sentido, el creador de contenido Juanjo Ebenezer, del taller mecánico Talleres Ebenezer, ha publicado un vídeo en su canal de TikTok (@talleresebenezer) que se ha viralizado. En él, explica cómo está compuesto el precio del combustible y qué parte se va directamente a impuestos.

Elbenezer es claro: «Si no se pagaran impuestos sobre el combustible, estarías pagando la mitad de lo que estás pagando ahora por el litro de combustible». Según explica, en el precio final de la gasolina intervienen cuatro elementos: el coste de la materia prima, los gastos logísticos de distribución y beneficios, el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA.

Por ello, Ebenezer detalla que «el impuesto de hidrocarburo actualmente está en unos aproximadamente 50 céntimos el litro en los coches gasolina, bueno, en el combustible gasolina y unos 40 céntimos el litro en los vehículos diésel».

Se suma el IVA a esta condición, que no solo se aplica sobre el precio base del combustible, sino también sobre ese impuesto previo, lo que significa que se pagan impuestos sobre impuestos. «El IVA se calcula sobre el total de la suma de todo, por lo que aparte del impuesto de hidrocarburo, estás pagando el IVA sobre el impuesto de hidrocarburo», señala el mecánico especializado.

Por último, el creador calcula que más del 50% del precio por litro que paga el conductor se lo lleva el Estado. «Estoy harto de escuchar que el combustible está más caro porque ha subido el petróleo y que no te engañen», advierte. Y es que, aunque la variación del crudo influye, el peso fiscal es determinante en el precio final del producto.