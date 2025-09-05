La exclusiva oferta de aceite de oliva virgen extra de Carbonell que lanza Carrefour Se trata de un descuento que deja el litro a 4,29 euros

C. L. Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Los precios del aceite llevan ya un tiempo abaratándose significativamente en los supermercados. De hecho, todas las cadenas lanzan cada semana nuevas promociones en botellas y garrafas. Y esta no ha sido diferente. El protagonista en esta ocasión es una variedad distribuida por la popular marca Carbonell que una famosa cadena ha decidido acercar al consumidor a través de una exclusiva oferta.

Se trata de un precio especial disponible únicamente en la página web, para quienes compren online. Con este decuento, el litro de aceite de oliva virgen extra apenas supera los cuatro euros, quedándose en 4,29 euros en concreto. Así, se puede adquirir la garrafa de 5 litros por solo 21,45 euros.

El aceite de oliva virgen extra de Carbonell es fruto de una rigurosa selección en origen de las mejores aceitunas, según la marca, que asegura haberlo obtenido a partir de zumo natural de aceitunas de excepcional calidad y solo mediante procedimientos mecánicos. Su potente sabor hace que sea ideal para usarlo en crudo, en frío, en ensaladas y tostas.

La casa apunta, además, a un agradable sabor frutado con entrada en boca equilibrado y notas frutales y herbáceas. Una experiencia que ya se puede disfrutar con la exclusiva oferta que ha lanzado la famosa cadena francesa de supermercados Carrefour. Con este descuento, el litro de aceite de oliva virgen extra de Carbonell se queda en 4,29 euros.