La estafa del medicamento que 'promociona' el famoso cirujano Pedro Cavadas: «No mucha gente lo sabe»

C. L. Viernes, 20 de junio 2025, 09:40 | Actualizado 10:53h.

Ya se sabe que todo lo que aparece en internet no es cierto, y que los bulos proliferan a diario. Estos afectan de manera directa a personajes conocidos de muy distintos ámbitos. Recientemente le ha tocado al prestigioso cirujano Pedro Cavadas. El médico ha sido vinculado a una promoción de un medicamento, algo que no es cierto.

«¡La prostatitis es un camino directo a la impotencia total y al cáncer de próstata! Pero hoy en día la prostatitis puede ser vencida, hay una manera barata y fiable pero no mucha gente lo sabe». Este texto acompaña a un artículo supuestamente escrito en el diario El País donde entrevistan al médico cirujano Pedro Cavadas sobre la prostatitis y él recomienda un producto llamado 'Prostalis' como cura a la enfermedad. Maldita.es descubre que la página que comparte este contenido suplanta al medio de comunicación y el propio doctor ha señalado en repetidas ocasiones que él no ha promocionado ningún producto.

La página que comparte la supuesta entrevista realizada al Dr.Cavadas tiene una URL (gubsecalmud[.]shop/) que no tiene nada que ver con la web oficial de El País. En el texto, el doctor Pedro Cavadas es supuestamente entrevistado y «explica cómo deshacerse rápidamente de la prostatitis y recuperar la potencia sin cirugía ni masaje prostático» con las «cápsulas naturales Prostalis».

Sin embargo, la entrevista no es real. No hay registro de que El País haya publicado esta entrevista en su web oficial. Incluso incluyen testiomnios tan notorios como el del actor Javier Bardem: «De no haber sido por este producto (Prostalis) habría tenido que someterme a una operación quirúrgica». Sin embargo, no hay rastro de que el actor haya dicho algo así o recomendado el producto.

Lo más grave es que al final de la publicación se menciona que Prostalis no se vende en las farmacias porque se querían «enriquecer» con el margen del precio al que pondrían este producto, por lo que «el productor de Prostalis se negó» y ahora se vende en línea. Se incluye un formulario a rellenar donde te piden datos como nombre y número de teléfono para hacer un pedido.