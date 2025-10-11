Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores

Con un tercio de cerveza o una copa de vino se podría dar positivo en un test de alcoholemia

IDEAL

IDEAL

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:26

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de marzo una propuesta de ley para reducir la tasa máxima de alcohol durante la conducción. Por el momento, la reforma sigue en trámite y si no cuenta con enmiendas podrá pasar al Senado y, si este no la rechaza, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se espera que entre en vigor en el último trimestre del año, por lo que debería estar publicada en el BOE antes de que finalice 2025. De esta forma, el Gobierno quiere que la tasa general se reduzca a 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre, en lugar del 0,5 establecido actualmente. En aire espirado, pasaría de 0,25 miligramos por litro a 0,10 para todos los conductores.

En el caso de los conductores noveles y profesionales, que cuentan con una tasa más reducida [0,3 g/l (0,15 mg/l)], el Ejecutivo no ha hecho ninguna referencia, pero se espera que también se endurezca.

Con la nueva normativa, beber un tercio de cerveza o una copa de vino podría hacer que pasaras los límites de alcohol permitidos y dieras positivo. Según el Ministerio de Sanidad, un hombre que beba un tercio de cerveza tendrá una tasa de alcohol en sangre de entre 0,21 y 0,28 gramos por litro de sangre y tardará más de 45 minutos en eliminarla del organismo. En el caso de las mujeres, este nivel se elevaría hasta los 0,34 a 0,48 gramos por litro de sangre y tardarían 50 minutos y dos horas en eliminarse.

