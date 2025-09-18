Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un economista explica cómo cobrar una pensión de 564 euros sin haber cotizado. EP

Un economista explica cómo cobrar una pensión de 564 euros sin haber cotizado

El sistema de las pensiones en España está diseñado para poder cobrar aunque sea una paga mínima

C. L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:03

El sistema de las pensiones en España está diseñado de tal forma que una persona que no cotice nunca pueda cobrar una mínima paga una vez que se jubile. En este sentido, es habitual que se genere un debate en cuanto a si es justo y sostenible. Por ello, el conocido experto en economía Rubén de Gracia ha hecho una afirmación contundente.

El economista señala que se puede cobrar una pensión de hasta 564 euros al mes aún sin haber trabajado ni cotizado en España. En comparación con el nivel de vida que hay actualmente, puede paracer poco, pero es un mínimo que garantiza el Estado.

En cualquier caso, hay que recordar que existen dos tipos de pensiones para aquellos que no trabajan: para los jubilados que no han cotizado lo suficiente para acceder a la pensión normal y otra especial por invalidez. «Ambas funcionan de forma similar: se conceden cuando no se alcanzan los mínimos por ley para conseguir una pensión contributiva», indica el experto.

Para poder disfrutar de esta pensión no contributiva, se tienen que haber vivido al menos 10 años en España desde los 16 y dos de ellos tienen que ser seguidos y juntamente anteriores a la solicitud. Tampoco se pueden superar los 7.905,80 euros anuales, en caso de vivir solo.

La pensión no contributiva por invalidez funciona de manera similar, según el experto. En este caso se debe demostrar una residencia mínima en España de cinco años y los dos últimos años consecutivos antes de pedirla en España, además de justificar el grado de discapacidad y cumplir con los límites de renta.

