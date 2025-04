«Soy dueño de una almazara y te digo cómo saber si un aceite de oliva es bueno o malo»

Alberto Flores Granada Domingo, 6 de abril 2025, 14:32 Comenta Compartir

El aceite de oliva es un producto fundamental para la gastronomía de nuestro país. Uno que no falta nunca en ninguna cocina y al que recurrimos prácticamente a diario. Sin embargo, pese a que su consumo es muy elevado en España, hay quienes no tienen claro cómo pueden diferenciar un acetite de oliva de gran calidad de uno más malo. Y esto, si tenemos en cuenta que no se trata de un producto barato, es algo bastante relevante.

Según detalla a IDEAL Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, las mejores opciones siempre son el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen. «Son aceites elaborados en almazaras mediante procesos mecánicos que cuentan con atributos positivos en frutado, amargor y picor, estando bien equilibrados», explica. Unos aceites de mayor calidad que, además, son más saludables.

Teniendo esto en cuenta, el primer factor para diferenciar la calidad del aceite es ese. Pero, ¿cómo diferenciar la calidad entre varios aceites de oliva virgen extra? Ahí la cosa puede ser más subjetiva y complicada. «Como consumidores cuando vamos al supermercado encontramos muchas variedades y lo ideal es que intentemos formarnos un poquito para saber cuáles son las cualidades de un buen aceite».

«Lo ideal es que intentemos formarnos un poquito para saber cuáles son las cualidades de un buen aceite» Antonio Velasco Socio fundador de Quaryat Dillar

Más allá de buscar que preferiblemente se trate de AOVE, es importante comprobar que el producto cuenta con aspectos positivos como frutado, picor y amargor. «Un buen aceite debe oler a fruta o vegetales y no presentar defectos como olor a rancio». Y para que no haya problemas a la hora de diferenciar un aceite bueno de uno mejor o peor, Antonio aconseja «visitar una almazara» y hacer una introducción a la cata de aceites.

«Como consumidores es importante que seamos críticos y que podamos saber si el producto que hemos comprado da la calidad por la que hemos pagado», argumenta. Así, añade, cuando abramos un aceite, procedamos a olerlo y después a catarlo será más sencillo determinar que se trata de un producto fresco y que ofrece la calidad que prometía.