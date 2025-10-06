El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros Un experto advierte de que se trata de un paso importante para cuidar las finanzas

Un documento que mucha gente desconoce su existencia pero que puede ser una herramienta fundamental para cuidar las finanzas. Así lo advierte Martin Lewis, fundador de Money Saving Expert, un documento que él considera «más importante que un testamento». El experto en economía comenta, además, que lo tiene desde que tenía 30 años, dado que «es algo muy importante en lo que pensar».

Se trata del poder preventivo, que consiste en designar a una persona para que actúe en tu nombre en caso de que llegue un momento en el que no sea capaz de tomar decisiones. Al firmar este documento se evita el proceso de incapacitación que deben llevar a cabo los familiares en caso de enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Un trámite que en ocasiones se puede complicar y alargar en el tiempo y que, de esta manera, se puede evitar.

Su precio oscila entre 40 y 95 euros. Para ello, es recomendable acudir a un notirio. En algunas ocasiones se puede realizar online, aunque no es la opción más viable, ya que en el momento de la firma hay que acudir de igual forma a la notaría. Lo recomendable es pedir cita e ir directamente al notario. Una vez allí, se detallan las voluntades en caso de incapacitación y se exige el DNI. Después de esto, el notario inscribe el documento en el registro correspondiente.

Hay que tener en cuenta que el poder preventivo se puede anular por quien lo ha otorgado, siempre que no esté incapacitado para ello. En caso de no anularlo, termina tras la muerte de la persona que lo otorgó.

Lewis insiste en que «sin un poder notarial, si pierde capacidad mental, todos sus activos pueden ser bloqueados, y sus seres queridos no pueden acceder a ellos para pagar, por ejemplo, su hipoteca o incluso su atención. Lo que luego tienen que hacer es pasar por la pesadilla de ir al tribunal de protección, un proceso que puede llevar meses o años, es extremadamente estresante y cuesta mucho dinero».

