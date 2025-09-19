Diputación de Granada convoca 12 plazas de operario para las que no es necesario tener estudios Si participas y superas al menos el primer ejercicio, pero no obtienes plaza, entrarás en una bolsa de empleo en el turno al que hayas aplicado

La Diputación de Granada ha abierto una convocatoria de 12 plazas de operario, dentro de Administración Especial y personal de oficios. Estas se reparte en nueve de turno libre, una para discapacidad intelectual y dos para discapacidad relacionada enfermedades mentales.

El aspecto a destacar de esta oferta de trabajo en la Administración Pública es que no se necesitan estudios ni una titulación, pero sí se tienen que cumplir con una serie de requisitos, como tener nacionalidad española o poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto.

Otros requisitos son tener cumplidos 16 años y no haber superado la edad máxima de jubilación o no haber sido separado de ningún ejercicio de la Administración Pública por caso disciplinario. En el caso de los turnos resevados para personas con discapacidad, esta deberá acreditarse que sea igual o superior al 33%. Y lo mismo con el resto.

El sistema de selección es a través de concurso y oposición. En esta última habrá dos ejercicio eliminatorios: el primero consiste en una examen tipo test con 105 preguntas que tendrá tres horas de duración. Las personas que apliquen al turno de discapacidad podrán tener más tiempo si lo solicitan. El segundo ejercicio serán uno varios supuestos prácticos sobre el programa que se desarrollarán de forma escrita o manual, y habrá cuatro horas para hacerlo.

Si participas y superas al menos el primer ejercicio, pero no obtienes plaza, entrarás en una bolsa de empleo en el turno al que hayas aplicado. Tienes hasta el 14 de octubre de 2025 para presentar la solicitud y la tasa por derecho a examen es de 16 euros.

