La desconocida marca de aceite de oliva virgen que solo cuesta 3,83 euros el litro

C. L. Domingo, 6 de abril 2025, 09:32 Comenta Compartir

El precio del aceite termina la primera semana de abril con buenas noticias para los consumidores españoles que disfrutar en sus hogares del preciado chorro del conocido como oro líquido a un coste muy asequible. Más si se tiene en cuenta que hace no tanto este producto alcanzaba cotas históricas por culpa de una falta de producción a consecuencia de la sequía.

Afortunadamente esa situación ha cambiado y presenta un panorama más halagüeño para los consumidores. Algo que no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad. Y es que el coste en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y los diferentes subtipos ha caído considerablemente, lo que se traduce en un precio más económico en los lineales de los supermercados. Es el caso de la firma cordobesa Fuenteoliva, como ha dado a conocer la web Compradicción.

Se comercializa en garrafas de 5 litros por 19,15 euros, lo que equivale a 3,83 euros el litro. Además, el envío es gratuito. Es un formato más económico, aunque no muy cómodo. En mi caso, paso una pequeña cantidad a una aceitera para facilitar su uso.

Hay que tener en cuenta que la compra de este producto no se hace por internet. Hay que pedirlo en AliExpress. El envío se realiza desde España por la propia marca y llega muy rápido. Una vez enviado, en dos o tres días lo tienes en casa.

«Sinceramente, no conocía este aceite hasta que probé su AOVE en una promoción anterior. Por eso, me animé a comprar su oliva virgen, un tipo de aceite que prefiero para cocinar, ya que el clásico 0,4º, un aceite refinado, no me convence», comentan desde la web especializada en compras.