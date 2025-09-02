El dato que anuncia la subida del precio del aceite de oliva Los expertos pronostican un cambio de comportamiento en el mercado de cara a la siguiente campaña

El precio del aceite de oliva vuelve a ser una incertidumbre de cara a los próximos meses. Los expertos habían hecho unas previsiones de cara a la siguiente campaña, pero el excesivo calor y la ausencia de lluvias en los meses de verano condionan ahora sus pronósticos.

Las abundantes lluvias del final del invierno y de la primavera impuslaron el movimiento en pro de una bajada de precios para el ciclo 2025/2026. Esta sentencia fue rechazada desde el mundo del olivar, donde han reiterado que en los meses de mayo o junio no se puede dar por hecho el desarrollo del fruto para octubre.

Los datos del sistema Poolred del 18 al 24 de agosto publicados por Asaja-Jaén mostraban el precio medio en origen del aceite de oliva virgen extra en 4,001 euros/kilo, el virgen de 3,530 y el lampante de 3,293. El acelerón en el precio ponía al virgen extra por encima de los 4 euros por primera vez desde el comienzo de 2025.

Esta subida del precio del aceite de oliva se ha consolidado en la última semana de agosto. Según ha indicado COAG Jaén, el sistema Poolred sitúa el precio medio en origen del aceite de oliva virgen extra en 4,09 euros por kilo para el período comprendido entre el día 23 y el 29. El aceite de oliva se sitúa en 3,52 euros y el lampante en 3,33 euros.

Este encarecimiento en el aceite de oliva se produce en un contexto marcado por un enlace de campaña especialmente ajustado. El reducido enlace, que hace referencia a la cantidad de aceite almacenado al final de una campaña de producción y que queda disponible para la siguiente, podría provocar la subida del precio del aceite, con una oferta escasa y una demanda que no se reduce.

Según apunta Cooperativas Agroalimentarias de España, las salidas al mercado alcanzaron en julio 148.000 toneladas, un 57 % más que en el mismo mes del año pasado. «Las salidas acumuladas en los 10 meses de campaña se elevan a 1.278.366,8 toneladas. Con estos datos de salidas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que las exportaciones durante este décimo mes de campaña van a ser de 101.000 toneladas, muy superiores a los datos de las últimas cuatro campañas, con un total acumulado a la fecha de 827.115,8 toneladas», destaca la organización.

Los olivareros de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) señalaron tras una reunión entre productores de todas las comunidades autónomas a finales de julio que la cosecha había sufrido un importante recorte después de las lluvias de primavera. La horquilla de la producción para la próxima campaña, estaría entre 1.200.000 y 1.400.000 toneladas, es decir, similar a la 2024/2025 en el mejor de los casos.