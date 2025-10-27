El Corte Inglés reta a Carrefour tirando el precio de una garrafa de aceite de oliva extra picual Los supermercados siguen apostando por agresivas rebajas en el aceite

Alberto Flores Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 14:42

Sigue la guerra de precios en los lineales de los supermercados e hipermercados. Y, como suele ser habitual, hay algunos productos que destacan por encima de otras. Es el caso del aceite de oliva y en sus variedades virgen, virgen extra y picual.

En esta ocasión es El Corte Inglés la empresa que, a través de su supermercado online, ofrece varias ofertas y rebajas que afectan a diversas marcas, más o menos conocidas, diversos formatos (un litro, cinco litros, etc) y con propuestas que abarcan a descuentos directos a rebajas del 70% en la segunda unidad.

El producto que El Corte Inglés ha rebajado a precios competitivos es la garrafa María Bellido, de cinco litros, de aceite de oliva virgen extra Picual botella, que ha pasado de costar 29,95 euros a 25,95 euros, esto es, 5,19 euros el litro.

De esta forma, El Corte Inglés compite con otras enseñas como Carrefour, Alcampo, Mercadona o Lidl a la hora de situar el aceite de oliva virgen extra como una de sus apuestas más decididas para atraer la atención del consumidor.