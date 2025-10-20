El Corte Inglés pone rebajas a mitad de precio en su outlet para camisas, chaquetas y abrigos
La mayoría son prendas clásicas que no pasan de moda y puedes usar de fondo de armario
C. L.
Lunes, 20 de octubre 2025, 12:46
Aunque no estemos en periodo de rebajas, el Corte Inglés ha sacado descuentos muy golosos en su outlet, donde podrás encontrar una gran variedad de prendas. Por lo que si quieres ampliar o renovar tu armario, es el momento perfecto para hacerlo.
Estas son algunas de las ofertas más interesantes:
- Camisa de manga larga en color verde agua por 19 euros (antes, 39,99 euros).
- Pantalón chino Slim Fit en color negro por 20 euros (antes, 39,99 euros).
- Jersey de manga larga beige por 19 euros (antes, 39,99 euros).
- Chaqueta ligera en color azul y negro por 39 euros (antes, 79,99 euros).
- Abrigo acolchado en color verde por 44 euros (antes, 89,99 euros).
Tendrás hasta el 23 de octubre para hacerte con estas ofertas, aunque pueden acabarse antes debido a su éxito. La mayoría son prendas clásicas que no pasan de moda y puedes usar de fondo de armario. Además, son opciones ideales también para uso diario si se quiere añadir un toque un poco más formal.