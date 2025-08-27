El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca Termina este miércoles y, además de la rebaja en el precio, se puede conseguir un cupón extra

Miércoles, 27 de agosto 2025

Se acaba agosto y muchos supermercados aprovechan esta última semana para lanzar ofertas en productos esenciales en la cocina como el aceite de oliva. Es el caso de El Corte Inglés, que publicó una promoción el pasado 14 de agosto y acaba este miércoles que afecta al aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca.

En este caso la rebaja es para la garrafa de 5 litros, que pasa de 27,99 euros a 20,95, lo que significa que el litro de este AOVE se paga a 4,19 euros. Además, este producto está incluido en la serie de productos en los que se puede conseguir un cupón extra. Así, por cada 30 euros de compra se acumulan 10 euros que se pueden gastar en la siguiente visita al supermercado de El Corte Inglés.

El aceite de oliva virgen extra es un producto preciado en la gastronomía por su sabor y beneficios para la salud. Se obtiene mediante procesos mecánicos que preservan sus propiedades. No sufre refinado, manteniendo su pureza.

La versatilidad del aceite de oliva virgen extra lo hace esencial en la cocina mediterránea y otras tradiciones culinarias. También es clave en cosmética natural por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Mejora la digestión, reduce el colesterol malo y es rico en vitaminas E y K. Su uso realza el sabor de los alimentos, desde ensaladas hasta platos gourmet, aportando distinción y calidad.