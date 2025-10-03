Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Corte Inglés cambia el modelo de su tarjeta de crédito y se convierte en rival para los bancos tradicionales. Ideal

El Corte Inglés cambia el modelo de su tarjeta de crédito

La cadena ha convertido su programa de fidelización de los años sesenta en una potente arma financiera

C. L.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:23

Comenta

El Corte Inglés ha financiado 1.372 millones de euros en compras fuera de su negocio después de permitir usar su tarjeta en cualquier lugar del mundo. Esto ha convertido a los famosos grandes almacenes en rival de los bancos tradicionales y fintech emergentes. Y todo esto lo ha conseguido en dos años.

Al tener 11,7 millones de tarjetas en circulación, la empresa ha convertido su programa de fidelización de los años sesenta en una potente arma financiera, pues con ello ha movido más dinero que muchas fintech. Fue en 2022 cuando empezó con la revolución, tras un acuerdo con Mastercard, lo que hizo que su tarjeta pudiera competir con otros bancos y no pudiera ser usada solo dentro de El Corte Inglés.

La estrategia ha sido un éxito, porque a diferencia de otras empresas emergentes, El Corte Inglés contaba con la mayor base de clientes fidelizados de nuestro país, por lo que tan solo tenía que darle otras funcionalidades a su tarjeta.

No obtante, los grandes almacenes continúan manteniendo las ventajas tradicionales que tenían, como pagos sin intereses de hasta 60 días en su comercio, pero añadiendo otros nuevos, como promociones geolocalizadas, aplicación móvil o notificaciones push.

