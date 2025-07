Una conocida farmacéutica explica por qué te dan el ibuprofeno más caro en la farmacia

C. L. Martes, 15 de julio 2025, 12:03 Comenta Compartir

A la hora de comprar medicamentos en las farmacias, el ibuprofeno es uno de los más demandados, algo que ocurre a menudo también con el paracetamol. No obstante, no siempre se entrega al cliente el producto que espera, lo que da lugar a confusiones y enfados. La conocida farmacéutica Claudia L. Vega, que acumula más de 600.000 seguidores en TikTok, ha explicado por qué suele ocurrir esto.

«Queridos farmacéuticos, por qué si te pido ibuprofeno me sacas espididol o similares que valen cuatro veces más y yo en ningún momento te he indicado que quiero que me haga efecto más rápido. Si lo pido genérico es porque lo quiero barato», ha comentado la farmacéutica.

De esta forma, Claudia L. Vega ha asegurado que la pregunta sobre por qué no se puede adquirir el ibuprofeno sin receta es muy repetida. Sin embargo, la respuesta siempre es la misma. Se trata de una cuestión legal, según la farmacéutica.

«Los farmacéuticos no pretendemos lucrarnos ni timar a nadie, simplemente tenemos que cumplir con la legislación vigente», explica. La clave está en los símbolos de las cajas de los medicamentos. Por ejemplo, los fármacos genéricos, como el ibuprofeno, presentan un círculo blanco junto a su Código Nacional, lo que indica que su dispensación está sujeta a prescripción médica. En estos casos, las farmacias solo pueden venderlos si el cliente presenta una receta.

No obstante, los medicamentos que no tienen ningún símbolo junto al Código Nacional son de venta libre, por lo que pueden adquirirse sin necesidad de una prescripción. No cumplir con esta normativa puede derivar en sanciones graves. «Si buscamos en el BOE, encontramos que dispensar medicamentos sin receta cuando esta es obligatoria se considera una infracción grave, con multas que van desde los 30.000 hasta los 901.000 euros», advierte Claudia L. Vega.

Temas

Medicamentos

Farmacias

TikTok