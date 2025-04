Los coches que se van a encontrar un aviso que puede acabar con el vehículo en el desguace

C. L. Martes, 1 de abril 2025, 10:12 Comenta Compartir

Algunos conductores llevan a cabo una práctica que puede tener los días contados: dejar el coche aparcado en el mismo sitio durante semanas. La llegada de las zonas de bajas emisiones y la peatonalización de los centros urbanos de las ciudades ha provocado que cada vez sean más los que optan por mover muy poco su vehículo a diario y recurren al transporte público ante las dificultades para encontrar un hueco para aparcar.

Dejar aparcado un coche en el mismo sitio muchos días sin moverlo no está permitido. Se trata de una infracción que, a diferencia de lo que podría pensarse, no está regulada por la DGT, sino que forma parte de las competencias municipales y como tal se regula mediante ordenanzas municipales.

Por ello es necesario acudir a las ordenanzas municipales de cada ciudad para saber a qué atenernos, por ejemplo en Madrid es posible dejar aparcado el coche durante cinco días, mientras que en Palma de Mallorca por ejemplo son 10, en Barcelona 8 mientras que en Sevilla son solo dos días.

Aunque no es una sanción habitual, pero los policías municipales la aplican cada vez más. El procedimiento puede terminar con el coche en el desguace y el propietario con una deuda, pues será responsable de la retirada y achatarramiento del vehículo.

En este caso cuando la policía local no localiza al propietario de un vehículo, pues puede no tener sus datos o teléfono actualizado, lo que hacen es dejarle una nota en el parabrisas en la que se le informa de la normativa que está infringiendo y de que se va a proceder a tratar el vehículo como un residuo sólido urbano si no da señales de vida.

Esto significa que se retirará en una grúa al depósito de vehículos para reclamarle la factura o directamente el desguace si el vehículo no está en condiciones de circular y está en estado de abandono.