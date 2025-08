«Soy cerrajero y te aviso: ojo si vas comprar en verano y al volver tienes la puerta abierta»

Alberto Flores Granada Domingo, 3 de agosto 2025, 09:18 Comenta Compartir

Con la llegada del verano muchos españoles dejan su vivienda vacía para marcharse unos días, incluso semanas en algunos casos, de vacaciones. Y esto provoca que el número de robos en domicilios se dispare durante esta época del año. Para evitar ser víctima de los robos, muchos ciudadanos recurren a costosos sistemas de alarma y cerraduras de alta gama.

Sin embargo, en la mayoría de ocasiones son los mismos errores básicos de siempre los que permiten a los ladrones entrar en las viviendas. De hecho, una de las formas más empleadas por los ladrones consiste en el 'método del resbalón', que consiste en utilizar una tarjeta, radiografía o cualquier objeto delgado y flexible para abrir la puerta en cuestión de segundos. Eso sí, para poder aplicarlo es necesario que se de una condición: que la cerradura no esté echada.

Tal y como detalla a IDEAL José Antonio Dieguez, cerrajero y vicepresidente de la Unión de Cerrajeros en España (UCES), hay bandas especializadas en este método que más que buscar una vivienda objetivo concreta lo que hacen es ir comprobando cuáles están con la cerradura echada y cuáles no.

«Buscan que no haya nadie en la vivienda ni en esa planta para que no les detecten. Hay gente que ha subido a la azotea a tender o que ha ido a comprar el pan sin echar la llave y cuando han vuelto se han encontrado su piso abierto», advierte. Y es que con este método tardan muy poco tiempo en abrir la puerta, ya tenga equipada una cerradura de alta gama o una con décadas de antigüedad. «Tardan segundos en abrirla y no importa si nuestra cerradura es la más buena del mundo o la más sencilla de todas».

Una práctica muy extendida para evitar que la cerradura sea forzada consiste en dejar puesta la llave por dentro. Sin embargo, Dieguez considera que hacerlo es contraproducente: «Si nos pasa algo, un accidente o cualquier otra cosa, será más difícil que entren a nuestra casa a socorrernos. Lo cierto es que es algo que no aconsejamos porque tampoco aporta más seguridad».

¿Cómo conseguir más seguridad?

Para ponérselo más difícil a los ladrones, el vicepresidente de la UCES explica que es conveniente siempre dar dos vueltas a la cerradura y no solo una. «Las puertas que se montan en los edificios nuevos no se quedan bien cerradas solo con una vuelta, prácticamente no entran dentro de los pestillos. Siempre recomendamos dar todas las vueltas posibles a la cerradura», aconseja.

Y si es posible, otra forma de aumentar la seguridad en el hogar pasa por instalar dos cerraduras independientes, ya que es una forma de «sumar seguridad» y de hacer que los ladrones tengan que hacer «dos intervenciones diferentes» en caso de querer entrar en la casa.

