«Soy dueño de una almazara y el precio del aceite de oliva en mayo será agresivo»

El precio del aceite en la actualidad dista bastante al que tenía hace unos meses y, ya no digamos, hace un año. La última campaña de la aceituna fue sustancialmente mejor que la anterior, lo que ha permitido que el precio del aceite se desplome en los supermercados, en algunos casos bajando de los cuatro euros el litro. Y los pronósticos de cara al futuro más próximo muestran como los precios podrían incluso bajar todavía más.

«Al hablar del precio del aceite de oliva durante mayo y los próximos meses hay que tener en cuenta varios factores», explica Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María. Uno de los más destacados tiene que ver con la climatología, que ha sido bastante buena con lluvias generalizadas durante el inicio de la primavera. «Las lluvias permiten que los precios sigan bajando y mejora la previsión de cara al año que viene, que puede ser una muy buena cosecha».

Por otro lado están los aranceles de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que son un «foco de tensión», en lo relativo al importe del aceite de oliva: «Realmente no sabemos cómo afectará esto a las ventas allí, aunque pensamos que no se van a resentir». Y es que la bajada de precios generalizada del aceite de oliva permitirá asumirá el incremento propiciado por los aranceles, por lo que posiblemente dichos aranceles «no afectarán mucho» al precio en Estados Unidos.

¿Seguirá bajando el precio del aceite de oliva?

En cuanto al precio de cara a los próximos meses, Antonio reconoce que están en un momento de «presión a la baja» en los precios y que eso se traducirá en «ofertas más agresivas». «El precio medio de la garrafa se situará en torno a los 25 euros aunque en las grandes superficies podremos ver grandes ofertas que dejen el precio entre los 20 y 22 euros», explica.

No descarta, por tanto, que se puedan dar nuevas bajadas. Y de producirse, estas podrían afectar mucho a los agricultores: «Si los precios siguen bajando son ellos, los agricultores, quienes los van a sufrir. Sería importante que se mantuviera un precio justo para todos». El socio fundador de Quaryat Dillar no descarta nuevas bajadas, aunque de producirse considera que no serían muy cuantiosas. «No espero que baje mucho más, aunque quizá sea más esperanza para que el agricultor no tenga pérdidas que lo que realmente pueda pasar», finaliza.