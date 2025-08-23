El CEO de una almazara avanza lo que pagarás por el aceite de oliva en septiembre Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar, tranquiliza a los consumidores pronosticando que no habrá grandes cambios de aquí a final de año

Alberto Flores Granada Sábado, 23 de agosto 2025, 10:09

El aceite de oliva es uno de los productos más consumidos en España. De ahí que hace un par de años todo el país viviera con gran preocupación el enorme encarecimiento que sufrió este producto, alcanzando los precios más elevados de su historia. Sin embargo, este 2025 está siendo un año bastante tranquilo en lo relativo a los precios y todo hace indicar que no habrá grandes cambios a corto plazo.

Así lo confirma a IDEAL Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, que detalla que aunque están viviendo un ligero repunte de los precios en origen, estos no están repercutiendo a los consumidores. «Se está vendiendo bastante aceite y los mercados se han recuperado mejor de lo que esperábamos. Lo bueno es que este repunte ayuda a los agricultores pero no llega al consumidor», detalla.

Sobre el final de la presente campaña, que está cada vez más cerca, Velasco señala que no esperan llegar con la tensión con la que se llegó en 2024 por la falta de stock: «Se va a llegar bien y no debe repetirse esa tensión, aunque todo dependerá de la climatología que tengamos en otoño. Si hay lluvias favorecerán a la estabilidad de los precios».

«Lo normal es que los precios no cambien mucho, así que el consumidor puede estar tranquilo lo que resta de año y de cara a 2026» Antonio Velasco Socio fundador de Quaryat Dillar

En cuanto a cómo ha afectado el verano al olivo, el socio fundador de Quaryat Dillar reconoce que julio fue un mes bueno pero agosto «ha sido muy caluroso». «El olivo tiene cierto estrés hídrico y estamos muy pendientes del cielo. Necesitamos que vengan lluvias para asegurar la campaña media que esperamos», explica. Y si eso sucede, los precios actuales se mantendrán tanto hasta final de año como durante los primeros meses de 2026.

En caso de no darse esas lluvias otoñales, es posible que haya incrementos en los precios del aceite de oliva, aunque el experto descarta que las subidas pudieran ser como las de los dos últimos años: «Eso fue algo excepcional que pasa una vez cada 20 años». De un modo u otro, Velasco espera que los precios sigan siendo «contenidos» salvo que ocurra «algún desastre imprevisible». «Lo normal es que los precios no cambien mucho, así que el consumidor puede estar tranquilo lo que resta de año y de cara a 2026», finaliza.